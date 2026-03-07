BIST 12.793
İsrail'den İran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenledi. Yoğun bir bombardımana uğrayan havalimanında yangın çıktığı bildirilirken, yükselen alevler kilometrelerce öteden görüldü. Öte yandan saldırı sırasında park halindeki uçaklarında vurulduğu görüldü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor. İran resmi medyası, başkent Tahran'ın doğu ve batısındaki çeşitli bölgelerin ağır hava saldırıları vurulduğunu bildirdi. İlk raporlara göre, saldırılar Mehrabad Havalimanı da dahil olmak üzere askeri üsleri ve karargahları hedef aldı.

Yoğun bir bombardımana uğrayan havalimanında yangın çıktığı bildirilirken, yükselen alevler kilometrelerce öteden görüldü. Öte yandan bir başka görüntüde ise park halindeki bir uçağında saldırılarda hedef olduğu görüldü.

Gelişmenin, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) İran rejimine ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmasının hemen ardından yaşanması dikkat çekti.

Ne olmuştu?

İsrail ve ABD, 28 Şubat sabahından bu yana İran'a karşı büyük bir ortak saldırı başlattı.

Buna karşılık, İran silahlı kuvvetleri, özellikle Devrim Muhafızları, bölgedeki İsrail ve ABD askeri üslerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi.

İran Şehitler ve Engelliler Enstitüsü'nün son istatistiklerine göre; şu ana kadar 1.332 kişinin öldüğü ve 6.186 kişinin yaralandığı doğrulandı.

