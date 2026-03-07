BIST 12.793
ABD'li bakan saat vererek açıkladı! İran'a en büyük bombardıman başlayacak

ABD'li bakan saat vererek açıkladı! İran'a en büyük bombardıman başlayacak

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’a yönelik operasyonların yeni bir aşamaya geçtiğini duyurdu. Bessent, “bu gece” gerçekleştirilecek saldırının İran’ın füze üretim ve fırlatma altyapısını hedef alan en büyük hava bombardımanı olacağını açıkladı.

Beyaz Saray, Orta Doğu’daki askeri stratejisini “tam kapasite imha” seviyesine çıkardı. 

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in açıklamaları, Washington yönetiminin yalnızca sahada değil, küresel enerji piyasalarında da İran’ın hamlelerini etkisiz bırakmaya kararlı olduğunu gösterdi.

"Operasyonlarda yeni safha"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin İran’ın askeri ve ekonomik kapasitesini hedef alan operasyonlarda yeni bir safhaya geçtiğini duyurdu. Bessent’in açıklamaları, ABD’nin sahadaki askeri operasyonların yanı sıra ekonomik araçlarla da Tahran üzerindeki baskıyı artırmayı planladığını ortaya koydu.

"Simdiye kadarki en büyük bombardımanı gerçekleştireceğiz"

Bessent, ABD’nin gerçekleştirdiği “ezici” saldırıların ardından İran’ın askeri alanda istediğini elde edemediğini savundu. Washington’a göre Tahran yönetimi, askeri alanda sonuç alamayınca bu kez ekonomik araçlarla baskı kurmaya yöneldi.

Bessent, İran’a yönelik operasyonların kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bu gece İran’a karşı şimdiye kadarki en büyük bombardımanı gerçekleştireceğiz. İran’ın füze rampalarına ve bu füzelerin üretildiği fabrikalara en büyük zararı vereceğiz.”

