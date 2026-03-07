BIST 12.793
Arçelik'te üst düzey atamalar

Arçelik, üst yönetim kadrosunda üç yeni atama gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik AŞ Satın Alma, Tedarik Zinciri ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Kural, Arçelik Türkiye (Arçelik Pazarlama AŞ) Genel Müdürü ile Arçelik AŞ Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) oldu. Kural, yeni görevinde Arçelik AŞ'nin Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki (MENA) ticari operasyonlarına liderlik ederek şirketin bu pazarlardaki güçlü konumunu ve büyüme ivmesini daha da pekiştirmeye odaklanacak.

Arçelik Hitachi Home Appliances Üst Yöneticisi (CEO) ve Arçelik AŞ Asya Pasifik Bölgesi Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) Zafer Üstüner ise Arçelik Hitachi Home Appliances CEO'luğuna devam ederken aynı zamanda Arçelik AŞ Asya, Rusya ve Sahra Altı Afrika Bölgesi Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) olarak atandı. Üstüner, şirketin bu bölgelerdeki sürdürülebilir büyüme ve pazar gelişimine liderlik edecek.

Koç Topluluğu şirketlerinden WAT Mobilite & WAT Motor Genel Müdürü olarak görev yapan Alp Karahasanoğlu ise Arçelik AŞ Satın Alma, Tedarik Zinciri ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi. Karahasanoğlu, yeni görevinde Arçelik'in küresel satın alma, tedarik zinciri ve dijital dönüşüm süreçlerine liderlik edecek, operasyonel verimlilik, tedarik zinciri dayanıklılığı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin desteklenmesinden sorumlu olacak.

