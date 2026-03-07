BIST 12.793
EKONOMİ

Eşel mobil sistemi devrede! Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası başlayan küresel petrol krizinin etkilerinden vatandaşın en az seviyede etkilenmesi için devreye alınan eşel mobil sistemi zamlara kalkan olmaya devam ediyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için eşel mobil sistemi 2 Mart'tan geçerli olmak üzere devreye alınmıştı. Zammın yıkıcı etkilerini en aza indirmek için ÖTV muafiyeti 5 Mart'ta ilk kez gerçekleşti ve ilk etapta 7.78 TL motorinde, 2.29 TL benzinde ÖTV'den feragat edildi.

BİR KEZ DAHA DEVREDE

Sabah'ın haberine göre akaryakıttaki artış tutarının yüzde 75'ine kadar bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanan sistem kapsamında dün bir kez daha ÖTV'den feragat edildi.

Eşel mobil sistemi devrede! Benzin ve motorine ne kadar zam geldi? - Resim: 0

Dün gece benzine toplamda gelmesi gereken 2.18 TL'lik zammın 1.63 TL'si ÖTV'den karşılandı. Vatandaşın ödeyeceği zam 55 kuruş oldu.

Motorine ise toplamda gelmesi gereken 4.55 TL'lik zammın 3.41 TL'si ÖTV'den karşılandı ve vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı 1.14 TL oldu.

NE KADAR LİMİT KALDI?

Sistem ile benzinde hâlâ olası 10.9 TL'ye, motorinde ise 2.71 TL'ye kadar zam ÖTV'den karşılanabilecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 59,89 TL
Motorin: 64,67 TL
LPG: 30,29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 59,73 TL
Motorin: 64,51 TL
LPG: 28,69 TL

