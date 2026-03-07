Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan derbiyi Galatasaray 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 39'da Osimhen kaydetti.

Galatasaray'da Leroy Sane, 62'nci dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 61 yaptı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.