Uğurcan Çakır, yine Beşiktaş derbisine damga vurdu

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş derbisinde yaptığı 7 kurtarışla maça damgasını vurdu.

Abone ol

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yendi. Bu derbiye ise Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır damgasını vurdu.

Maç boyuna kalesinde önemli kurtarışlar yapan Uğurcan Çakır, toplamda 7 kurtartışın altına imza attı.

16 MAÇIN 13'ÜNÜ KAYBETMEDİ

Uğurcan Çakır, Süper Lig'de Beşiktaş'a rakip olduğu 16 maçın 13'ünü kaybetmedi. Bu maçlara 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

16 karşılaşmada Uğurcan Çakır kalesinde 20 gol gördü.

EN ÇOK BEŞİKTAŞ'A GEÇİT VERMEDİ

Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın kariyerinde en çok kurtarış yaptığı rakibi Beşiktaş oldu.

Deplasmanda 42 kurtarış yapan Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a karşı toplamda 67 kurtarış yapmasıyla dikkat çekti.

Öte yandan Uğurcan Çakır deplasmanda Beşiktaş maçı sonrası taraftarlara üçlü çektirdi.

"ÇOK ZOR BİR DEPLASMAN"

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş taraftarına, Dolmabahçe'de oynanan Türkiye - Romanya maçı için mesaj gönderdi.

Mücadeleyi değerlendiren Uğurcan Çakır "Şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan. Burası zor bir deplasman. Beşiktaş taraftarı çok iyi, herkes biliyor, çok iyi desteklediler takımlarını. İlk yarı ortadaydı. Burada 10 kişi oynamak da zor. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik ve kazandık. İnşallah böyle devam ederiz." dedi.

"KİMSEYE SAYGISIZLIK YAPMAM"

Beşiktaş taraftarlarının tepkisi ile ilgili konuşan Uğurcan Çakır "Tribünlerden tepki oluyor ama ben kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum. Benim karakterimde böyle bir şey yok. Ben kendi performansıma ve takımımın başarısına odaklandım. Çok çalışıyorum. Ekstra çalışıyorum. Çok şükür iyi performans sergiliyorum. İnşallah böyle devam edebilirim. 3 puan benim performansımdan daha değerli." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA MESAJ

Uğurcan Çakır ayrıca "Milli ara geliyor. Burada bir maçımız var. O maçta da ülkemi temsil etmek istiyorum. Beşiktaş taraftarı, bugün olduğu gibi milli takımımız için gelecektir. İnşallah bu stadyumda kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." dedi.

"BU STADI SEVİYORUM"

Beşiktaş deplasmanında iyi maçlar oynadığını belirten Uğurcan Çakır, “Bu stadı seviyorum. Burada iyi maçlarım var. Bu stat bana uğurlu geliyor. Zor bir maçtı. Bugün takımın yıldızı ben değildim. Tüm takım, 10 kişiyle çok iyi mücadele ettik, gol yemedik. Ben takım arkadaşlarımı kutluyorum” diye konuştu.