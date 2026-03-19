Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son durum değerlendirildi. Erdoğan, Pakistan’ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki çatışmalarla ilgili barış odaklı gayretlerinin sürdüğünü, huzur ve istikrar için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

AFGANİSTAN SAVAŞI GÖRÜŞÜLDÜ

Erdoğan, Pakistan’ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu, kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Liderler Afganistan’daki son duruma dair görüş alışverişinde de bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizleri kabul etmesinin mümkün olmadığını, İslam Dünyası’nın da sessiz kalamayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif’in Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ: SAVAŞA ARA VERİLDİ

Pakistan, yaklaşan Ramazan Bayramı ve Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine Afganistan'a yönelik askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.