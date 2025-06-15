Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan Sağlık Bakanı'na kameralar önünde fırça

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ziyaret ettiği hastanedeki eksiklikler nedeniyle Sağlık Bakanı Erkin Checheybayev’i sert sözlerle azarladı.

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ülkesinde bulunan bir hastaneyi ziyaret etti.

Başhekimden hastanedeki ekipman eksiklerini dinleyen Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Sağlık Bakanı Erkin Checheybayev’i azarladı. Caparov, Bakan Checheybayev'e “Buraya ilk defa mı geliyorsun? Bu kadar büyük problemler varsa neden ilk defa geliyorsun? Bir eksik varsa neden bana bildirmiyorsun? Küçük çocuklar ölse sen kabinende oturacaksın. Ben seni ne diye bakan olarak koydum? Bundan başka ne görevin var senin” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Caparov öfkesine maruz kalan Sağlık Bakanı Checheybayev'in tepkisizliği dikkat çekti.