BIST 9.312
DOLAR 39,22
EURO 45,27
ALTIN 4.328,32
HABER /  GÜNCEL

İsrail uçaklarıyla ilgili iddialara resmi yalanlama

İsrail uçaklarıyla ilgili iddialara resmi yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail sivil uçaklarının Türkiye'de konuşlandığı iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Türkiye’nin İsrail’le hiçbir sivil ya da askeri havacılık faaliyeti bulunmadığı belirtilerek, tüm uçuşların durdurulduğu ve hava sahasının dahi kullanılmasına izin verilmediği vurgulandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında yer alan "İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

Türkiye ile İsrail arasında sivil, askeri, herhangi bir havacılık faaliyeti olmadığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Havalimanlarımızda ve hangarlarımızda herhangi bir İsrail uçağı da bulunmamaktadır. Türkiye, İsrail'in Filistinlilere yönelik başlattığı insanlık dışı vahşi saldırılardan sonra bu ülke ile olan tüm uçuşlarını ve havacılık faaliyetlerini nihayete erdirmiştir. Öyle ki Türk hava sahasının İsrailli yetkililer tarafından kullanılmasına dahi izin verilmemiş ve muhtelif zamanlarda bu durum basına yansımıştır.

Vatandaşlarımızın manipülatif haberlere itibar etmemeleri, bu haberleri yayınlayan kurum ve kişiler hakkında ulusal güvenliğimizi tehdit açısından hukuki sorumluluklar doğabileceğini bildiririz. Kamuoyuna saygı ile duyulur."

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon Valisi müjdeyi verdi: Doğa yürüyüşünde kaybolan 75 kişi bulundu
Trabzon Valisi müjdeyi verdi: Doğa yürüyüşünde kaybolan 75 kişi bulundu
Şarkıcı Lara, İran'da savaşın ortasında kaldı
Şarkıcı Lara, İran'da savaşın ortasında kaldı
Madleen gemisindeki 3 aktivist sınır dışı ediliyor
Madleen gemisindeki 3 aktivist sınır dışı ediliyor
İran, İsrail'e yeni saldırı başlattı! Hava savunma sistemleri devrede
İran, İsrail'e yeni saldırı başlattı! Hava savunma sistemleri devrede
İran’dan saldırı bilançosu: 128 ölü, 900 yaralı
İran’dan saldırı bilançosu: 128 ölü, 900 yaralı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan Sağlık Bakanı'na kameralar önünde fırça
Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan Sağlık Bakanı'na kameralar önünde fırça
Erdoğan ve Trump’tan bir görüşme daha! İsrail-İran çatışması...
Erdoğan ve Trump’tan bir görüşme daha! İsrail-İran çatışması...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için “kaçak yapı” iddialarına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için “kaçak yapı” iddialarına yalanlama
Tahran’da eş zamanlı saldırılar: 14 nükleer bilimci öldürüldü
Tahran’da eş zamanlı saldırılar: 14 nükleer bilimci öldürüldü
Eyüpspor’da Selçuk Şahin dönemi resmen başladı
Eyüpspor’da Selçuk Şahin dönemi resmen başladı
İzmir’de plastik depo yangını: Yoğun duman, hastalar tahliye edildi
İzmir’de plastik depo yangını: Yoğun duman, hastalar tahliye edildi
Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı