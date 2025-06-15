BIST 9.312
DOLAR 39,22
EURO 45,27
ALTIN 4.328,32
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan ve Trump’tan bir görüşme daha! İsrail-İran çatışması...

Erdoğan ve Trump’tan bir görüşme daha! İsrail-İran çatışması...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-İran çatışmalarının sona erdirilmesi ve bölgesel barışın sağlanması için diplomasi vurgusu yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegane yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye'nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için “kaçak yapı” iddialarına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için “kaçak yapı” iddialarına yalanlama
Tahran’da eş zamanlı saldırılar: 14 nükleer bilimci öldürüldü
Tahran’da eş zamanlı saldırılar: 14 nükleer bilimci öldürüldü
Eyüpspor’da Selçuk Şahin dönemi resmen başladı
Eyüpspor’da Selçuk Şahin dönemi resmen başladı
İzmir’de plastik depo yangını: Yoğun duman, hastalar tahliye edildi
İzmir’de plastik depo yangını: Yoğun duman, hastalar tahliye edildi
Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
Donald Trump: "Yakında İsrail ve İran arasında barış olacak"
Donald Trump: "Yakında İsrail ve İran arasında barış olacak"
Fatih Erbakan: Siyonist rejim azgınlaştı, şımardı
Fatih Erbakan: Siyonist rejim azgınlaştı, şımardı
İran yeni füze saldırısı düzenledi! İsrail ordusundan 'sığınaklara gidin' çağrısı
İran yeni füze saldırısı düzenledi! İsrail ordusundan 'sığınaklara gidin' çağrısı
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3 yaptı
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3 yaptı
Ardahan'da genç Eray'a ayı saldırdı: Hayatını kaybetti
Ardahan'da genç Eray'a ayı saldırdı: Hayatını kaybetti
Gazze'de İsrail ordusuna ait buldozer sürücüsü keskin nişancı ateşiyle vuruldu
Gazze'de İsrail ordusuna ait buldozer sürücüsü keskin nişancı ateşiyle vuruldu
Sıkışan İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a yeni tehditler
Sıkışan İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a yeni tehditler