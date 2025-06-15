Şarkıcı Lara, İran'da savaşın ortasında kaldı

Şarkıcı Lara, eşi Mehdi Karimi ile bulunduğu İran'dan, İsrail’in saldırıları sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak, bölgede iletişim sıkıntısı yaşandığını ve durumun çok kritik olduğunu belirtti. "Dualarınızı esirgemeyin" çağrısında bulunan Lara'nın paylaşımı, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

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Ünlü şarkıcı Lara, 2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile hayatını birleştirmişti. Son dönemde eşiyle birlikte İran’da bulunan Lara, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Orta Doğu'da tansiyonun her geçen gün arttığı ve füze saldırılarının peş peşe geldiği bir dönemde, savaşın üçüncü gününde İran'da olan Lara'dan paylaşım geldi.

"NE TELEFONUMUZ ÇALIŞIYOR, NE İNTERNETE GİREBİLİYORUZ"

Sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenen Lara, şu ifadeleri kullandı: “İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun.”

Sanatçının bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, takipçileri Lara’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.