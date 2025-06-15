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İran, İsrail'e yeni saldırı başlattı! Hava savunma sistemleri devrede

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e füzelerin ateşlendiğini duyurarak hava savunma sistemlerinin devreye alındığını açıkladı. Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlama sesleri duyulurken, Hayfa'ya bir füzenin isabet ettiği bildirildi. Vatandaşlara uyarılara riayet etmeleri çağrısı yapılırken, saldırı bölgelerinde hava saldırısı sirenleri çaldı.

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İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e yönelik füzelerin ateşlendiğini bildirdi.

İsrail ordusu, füzelerin engellemesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu ifade ederken, İsrail vatandaşlarından talimatlara uymaları istendi.

Saldırılar nedeniyle, Tel Aviv ve Kudüs semalarında patlama sesleri duyulurken, Hayfa şehrine füze isabet ettiği bildirildi.

İsrail ordusu, hava saldırısı uyarı sirenlerinin çaldığı noktaları paylaştı.

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