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Madleen gemisindeki 3 aktivist sınır dışı ediliyor

Madleen gemisindeki 3 aktivist sınır dışı ediliyor

İsrail'in Madleen gemisine müdahalesi sonrası gözaltına alınan insan hakları aktivistlerinden Hollandalı Marco van Rennes ile Fransız Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi'nin yarın Ürdün üzerinden sınır dışı edileceği açıklandı.

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İsrail'in İran'a başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından iptal edilen uçuşlar nedeniyle hala gözaltında tutulan "Madleen" gemisindeki 3 insan hakları aktivistinin yarın Ürdün üzerinden sınır dışı edileceği duyuruldu.

"Madleen" gemisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'dan Marco van Rennes ile Fransa'dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın sabah kara yoluyla Ürdün'e gidecekleri bildirildi.

Hollanda ve Fransa’nın İsrail’deki büyükelçilik yetkililerinin 3 aktivistin Ürdün’e geçişini kolaylaştırmak için sınır kapısında hazır bulunacağı kaydedildi.

İSRAİL, MADLEEN GEMİSİNE MÜDAHALE ETMİŞTİ

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı, 5 aktivist ise iki gün sonra sınır dışı edilmişti.

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