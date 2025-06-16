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Bolu'da kavgada öldürülen çocuk ile ilgili o iddialara yalanlama

Bolu'da kavgada öldürülen çocuk ile ilgili o iddialara yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bolu’da 15 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep olan kişiye yalnızca 1 yıl hapis cezası verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan “Bolu’da 15 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep olan kişiye yalnızca 1 yıl hapis ve para cezası verildi” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM'nin açıklamasına göre, 12 Haziran’da Bolu’da bir parkta çocuklar arasında çıkan kavgada, 13 yaşındaki S.Ş.’nin yumruk atması sonucu 15 yaşındaki A.Ö.T. baygınlık geçirmiş ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat yürüten Bolu Emniyet Müdürlüğü, 13 yaşındaki S.Ş.'yi tutuklarken, 14 yaşındaki E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.Ş. hakkında “nitelikli kasten öldürme” suçundan yürütülen adli süreç devam ederken, henüz iddianamenin tamamlanmadığı ve herhangi bir ceza kararı verilmediği belirtildi. DMM, yargı sürecini itibarsızlaştırmayı amaçlayan bu tür dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi gerektiği konusunda kamuoyunu uyardı.

İşte DMM'nin o paylaşımı:

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