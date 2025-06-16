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İsrail ordusu, sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi

İsrail ordusu, sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi

İsrail ordusu, ülkedeki herkese yönelik muhtemel İran saldırısına karşı sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi.

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Ordudan yapılan açıklamada, korunaklı alanlara yakın durulmaya devam edilmesi istendi.

Açıklamada, alarmların çalması halinde sığınaklara girilmesi ve ikinci bir açıklama yapılana kadar kalınması talimatı verildi.

İsrail ordusu, muhtemel İran saldırısına karşı sığınaklara yakın durulması talimatı vermiş, ardından İran’daki karadan karaya füze üslerine saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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