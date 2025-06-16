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Netanyahu'nun İran halkına yaptığı çağrıya İran’daki iki Kürt partisinden destek

Netanyahu'nun İran halkına yaptığı çağrıya İran’daki iki Kürt partisinden destek

İsrail’in saldırısına İran'ın yanıt vermesi sonrası iki ülke arasında savaş giderek şiddetini arttırırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran halkına yaptığı “Ayaklanın” çağrısına İran’daki iki Kürt partisi destek verdi.

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İsrail Başbakanı Netanyahu, İran halkına yönelik yaptığı açıklamada, "Bu, ayağa kalkıp sesinizi duyurmanız için bir fırsat. Dün ve daha önce birçok kez söylediğim gibi, İsrail'in mücadelesi İran halkına karşı değil. Mücadelemiz sizi ezen ve yoksullaştıran katil İslam rejimine karşıdır" dedi. Netanyahu’nun açıklamasına İran’da yönetime karşı yıllardır silahlı mücadele veren iki Kürt partisinden destek geldi. İki lideri İran yönetimi tarafından öldürülen İKDP, sosyal medya üzerinden çağrıya destek verdi. Açıklamada, “İran'daki mevcut durum İslam Cumhuriyeti'nin politikalarının kaçınılmaz sonucudur. Bu rejim iktidarda kaldığı sürece durum yalnızca kötüleşecektir. Dolayısıyla İran vatandaşlarını bu kriz, yıkım ve karanlıktan kurtarmanın ilk ve en önemli ön koşulu bu rejimi tamamen kaldırmak ve sona erdirmektir” denildi.

İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP), “Rejimi kaldıralım, sona erdirelim” açıklaması yaparken, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) da saldırıların İran yönetiminin temelini sarstığını belirterek, rejimin çöküşünün halk ayaklanması ile mümkün olabileceğine dikkat çekti.

PAK açıklamasında ise İsrail’in İran’a yönelik saldırıları desteklenerek rejimin çöküşünün halk ayaklanmasına bağlı olduğu belirtildi.

Saldırıların İran rejiminin temelini sarstığını ve rejimin çöküşünün halk ayaklanmasıyla mümkün olabileceğini savunulan açıklamada, “İran’ın nükleer ve füze silahı üretme çabaları, bölgesel güvenliğe tehdit oluşturması ve terör örgütlerini desteklemesi nedeniyle bu savaşın sorumluluğu tamamen Tahran'a aittir” denildi.

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