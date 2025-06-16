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İsrail Savunma Bakanı Katz, Tahran sakinlerini tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Katz, Tahran sakinlerini tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın İsrail'de "sivilleri hedef aldığını ve bunun bedelini Tahran sakinlerinin yakında ödeyeceğini" belirtti.

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Katz, sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı mesajda, Tahran sakinlerini tehdit etti. İran lideri Ali Hamaney'i hedef alan Katz, Tahran yönetiminin saldırılara misillemesinde "sivilleri hedef aldığını" iddia etti.

İranlıları tehdit eden Katz, "Tahran sakinleri bunun bedelini ödeyecek, hem de yakında." ifadesini kullandı.

Geceki İran saldırısında 8 İsrailli öldü

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, geceki İran saldırısında İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi. İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail'de ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

İsrail'de toplam ölü sayısı 24

İsrailli yetkililer, İran'ın geceki misillemelerinde Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva'da 4, Bnei Brak kentinde de 1 kişinin öldüğünü açıklamıştı. İran'ın 13 Haziran'da başlayan saldırılara misillemelerinde İsrail'de ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma: İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusu İsrail’e balistik füzelerle misilleme saldırıları başlattı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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