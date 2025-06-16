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LGS'de sürpriz Arda Güler sorusu! Gol attığında yaptığı işaret...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
LGS'de sürpriz Arda Güler sorusu! Gol attığında yaptığı işaret...

Bir milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü LGS'de, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde yer alan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler ile ilgili bir soru, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Sınavın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümündeki soruda Arda Güler'in attığı gollerden sonra bir elini kalbinin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe doğru kaldırarak yaptığı sevince yer verildi.

Soruda Arda'nın gol sevinciyle ilgili, "Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah'a bırakıyorum." açıklaması hatırlatıldı.

Arda'nın açıklamasındaki "Tevekkül inancı"nda anlatmak istediğinin hangisi olduğu soruldu?

Şık olarak şunlar verildi:

A- Zorlukların aşılmasında etkilidir.

B- Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir.

C- Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar.

D- Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.

Doğru cevap ise, "Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir" yazılı olan B şıkkıydı..

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