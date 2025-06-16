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Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatırıldı

Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına yönelik 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

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Bakan Göktaş, Bakanlık olarak çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadesini kullandı.

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