SGK Emekli ve memur Temmuz 2025 zammı netleşti! Öğretmen polis zamlı maaşı

Emekli zammı ne kadar olacak?

TCMB'nin raporunda yer verdiği beklentinin gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında hak kazanacağı zam oranı yüzde 16.95 olacak. Bu durumda kök emekli aylığı 12 bin lira olan bir emekli yine zam alamıyor olacak. Haliyle Meclis'in Temmuz'da tatile çıkmadan önce en düşük emekli aylığına seyyanen zam yapması gerekecek. Zamla 15 bin TL olan en düşük emekli aylığı 17.542 liraya çıkacak.