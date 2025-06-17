SGK Emekli ve memur Temmuz 2025 zammı netleşti! Öğretmen polis zamlı maaşı
1 Temmuz 2025 emekli ve memur için zam dönemi. Enflasyon farkı zammı için sadece bir veri kaldı. O da Haziran ayı enflasyon rakamı. Merkez Bankası'nın açıkladığı veri ile memur ve emeklinin alacağı Temmuz zammı netleşti sayılır. Merkez Bankası'nın rakamı tutarsa Temmuzda enflasyon farkı dahil memur zam oranı yüzde 15.84'in üzerinde olacak. Bu durumda öğretmen maaşı 67,955 liraya polis maaşı 68,273 TL'ye çıkacak. SgK, BAĞ-KUR emekli zammı da Temmuz'da yüzde 16.95 olacak, en düşük emekli maaşı...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) her ay düzenli olarak yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin haziran raporu paylaşıldı. Ekonomi piyasalarından 69 katılımcının yanıtlarına göre haziran ayında enflasyonun 1,61 olarak gerçekleşmesi beklenirken, söz konusu tahminin doğru çıkması halinde emeklilere ve memura yapılacak zam oranı da belli oldu.
Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. TÜİK tarafından duyurulacak enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı kesinlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da yüzde 3, Mayıs'ta da yüzde 1.53 olarak gerçekleşti. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı 15.09 oldu. Haziran enflasyonu beklenirken Merkez Bankası tahminini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin haziran raporunu paylaştı. 52'si finansal sektör ve 17'si reel sektörden olmak üzere 69 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan raporda haziran ayının enflasyon oranı için 1,61 tahmininde bulunuldu.
Emekli zammı ne kadar olacak?
TCMB'nin raporunda yer verdiği beklentinin gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında hak kazanacağı zam oranı yüzde 16.95 olacak. Bu durumda kök emekli aylığı 12 bin lira olan bir emekli yine zam alamıyor olacak. Haliyle Meclis'in Temmuz'da tatile çıkmadan önce en düşük emekli aylığına seyyanen zam yapması gerekecek. Zamla 15 bin TL olan en düşük emekli aylığı 17.542 liraya çıkacak.