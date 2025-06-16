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Fenerbahçe yönetimi taraftarı coşturacak 2 ismi listeye aldı hızı ve fizik kalitesiyle öne çıkıyor

Fenerbahçe yönetimi taraftarı coşturacak 2 ismi listeye aldı hızı ve fizik kalitesiyle öne çıkıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayıyla transfer operasyonu başladı. Hücum hattında da değişikliğe gitmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, gözüne kestirdiği Nice forması giyen 1.88'lik Evann Guessand ve Al-Nassr'dan oynayan Jhon Duran'dan birini kampa yetiştirmek istiyor.

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Gelecek sezon için kadrosunda önemli değişimler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, transferde kolları sıvadı.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun da onanıyla transfer hamlelerini bir bir yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, 2 yıl aranın ardından sözleşmesi sona eren Edin Dzeko ile yollarını ayırmıştı.

Suudi ekiplerinin radarında olan Youssef En-Nesyri de gözden çıkarılırken, bu sezon çok fazla süre alamayan Cenk Tosun ile de yollar ayrılacak.
Kanarya şu an için önceliğini golcü transferine vermiş durumda. Bu bölge için Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic ve Jonathan David'de yüksek maaş ve bonservis bedellerine takılan sarı-lacivertliler, sürpriz bir şekilde gündemine iki oyuncuyu birden aldı.

FRANSA'DAN GENÇ YILDIZ

Sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe cephesi, Nice forması giyen 1.88'lik Evann Guessand için resmi teklifte bulundu.
Her iki kanatta da görev yapabilen Fildişili yıldız, hızı ve fizik kalitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

23 yaşındaki golcü, bu sezon Fransa ekibiyle 42 maça çıktı ve 13 gol atıp 10 asist kaydetti.

Fenerbahçe'nin santrfor transferindeki bir diğer adayı ise Al-Nassr forması giyen Jhon Duran.

Fenerbahçe yönetimi taraftarı coşturacak 2 ismi listeye aldı hızı ve fizik kalitesiyle öne çıkıyor - Resim: 0

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Suudi ekibinin kadroda düşünmediği 21 yaşındaki golcü için harekete geçen Kanarya, Al-Nassr ile görüşmelere başladı.

Kolombiyalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmek isteyen sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibine teklifini iletti.
Geçtiğimiz sezonun ortasında 77 milyon Euro karşılığında Al-Nassr'a transfer olan Jhon Duran, 47 maçta toplam 24 gol kaydetti.

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