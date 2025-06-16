Zamma savaş zammı! Motorinin litre fiyatı gece 50 lirayı aşacak benzine ise...

Motorin fiyatları cumartesi günü zamlanmıştı. Bu zammın etkisi geçmeden üstüne bir zam daha geliyor. Yeni zam salı gecesi pompaya yansıyacak. Motorinin litre fiyatı bu zamla birlikte 50 lirayı aşacak. Benzinin litre fiyatına şimdilik zam açıklanmadı ama o da yakındır. Temmuz ayında da benzin, motorin ve LPG'ye bir de ÖTV zammı binecek ve rakamlar uçacak.

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Motorin fiyatlarına geçtiğimiz cumartesi günü kallavi bir zam gelmişti. İran İsrail savaşı ile birlikte petrol fiyatları fırlayınca, zamma da zam geldi. 3 gün aranın ardından motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş zamlanacak. Zam bu gece yani 16 Haziran pazartesiyi 17 Haziran salı gününe bağlayan gece pompaya yansıyacak. Benzin ve LPG fiyatlarına bir zam açıklanmadı. Ancak petrol fiyatlarındaki artış düşünüldüğünde benzine zam da yakındır.

Motorinin litresi ilk kez 50 lira olacak

Motorinin litresi gelen zamla birlikte ilk kez bazı illerde 50 lirayı aşacak. Motorinin litresi zam sonrasında Ankara'da 50.34 lira, İzmir'de ise 50.67 liradan satılacak. İstanbul'da ise motorinin litre fiyatı 50 lira eşiğine dayanacak ama aşmayacak. İstanbul'da motorinin litresi 49.34 liradan satılacak olan.

Brent petrol fiyatları haftalık bazda, 3 Ekim 2022 haftasından bu yana en güçlü yükselişini kaydedip haftayı 73,7 dolar seviyesinden tamamladı. Bu da pompaya zam getirdi.

Bir de ÖTV zammı gelecek

Temmuzda, akaryakıttaki ÖTV tutarları, yurt içi üretici fiyat endeksinde (ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında artacak. Zamlar 1 liranın üstünde olacak. ÜFE, bu dönemde yüzde 13 olursa benzinin litre fiyatına gelecek 1 lira 87 kuruş olacak. Motorinin litre fiyatı da 1,75 lira artacak. LPG fiyatları da zamlanacak ve tahminlere göre 80 kuruş artış olacak.

Benzin, motorin ve LPG güncel litre fiyatı şöyle:

İstanbul Anadolu yakası 0: Benzin:48.24 TL/LT, Motorin:47.64 TL/LT, LPG:24.49 TL/LT

İstanbul Avrupa yakası : Benzin: 48.39 TL/LT, Motorin:47.76 TL/LT, LPG:25.09 TL/LT

Ankara : Benzin: 49,08 TL, Motorin: 48,64 TL, LPG: 24,99 TL

İzmir : Benzin: 49,41 TL, Motorin: 48,97 TL, LPG: 24,94 TL