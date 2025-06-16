Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz bir isim devreye girdi

Sergen Yalçın, Süper Lig'e yeniden dönme hazırlığında. Şu sıralar spor yorumculuğu yapan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile görüştüğü ifade edildi.

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Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, bir süredir takım çalıştırmıyordu.

Deneyimli teknik adam, son olarak Antalyaspor'da çalışmış ve ayrılığının ardından spor yorumculuğuna başlamıştı.

Gaziantep yerel basınının haberine göre Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve yöneticiler, Sergen Yalçın ile masaya oturdu.

Yönetimin, yeni sezon planlamasını tamamen Yalçın'ın vizyonuna göre şekillendireceği ve uzun vadeli projede güçlü bir yapılanma hedeflediği kaydedildi.

Mehmet Büyükekşi devreye girdi

Ayrıca TFF ve Gaziantep FK'nın eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de devreye girerek Sergen Yalçın'ı ikna etmek istediği ifade edildi.

Gaziantep FK taraftarlarının, Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi için sosyal medyada harekat başlattığı ve tecrübeli çalıştırıcının takımın başına geçmesini istediği belirtildi.

Sergen Yalçın ile son toplantının bu hafta içinde gerçekleştirileceği ve anlaşma sağlanması halinde resmi açıklamanın 19-20 Haziran tarihlerinde yapılmasının planlandığı aktarıldı.