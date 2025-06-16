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Bedelli askerlik için ödenecek tutar değişecek! Yeni ücret ne kadar olur?

Bedelli askerlik için ödenecek tutar değişecek! Yeni ücret ne kadar olur?

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek. 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapıp parayı yatıranlar şu anki güncel tutardan bedelli askerliğe hak kazanacak. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren para yatıracak olanlar yeni ücret üzerinden ödeme yapacak. Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olur?

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Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Temmuz ayından itibaren bedelli askerlik ücretlerine artış gelecek.

Şu anda bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş ödeme çıkıyor.

Başvurudan sonra ödenmesi gerekiyor

Bedelli askerliğe başvuranlar, başvuru tarihinden itibaren iki aylık ödeme süresinde parayı ilgili hesaba yatırması gerekiyor. 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapıp parayı yatıranlar şu anki güncel tutardan bedelli askerliğe hak kazanacak.

NTV'de yer alan habere göre, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren para yatıracak olanlar yeni bedel üzerinden ödeme yapacak.

En son belirlenen memur aylık katsayısı 1.012556 olmuştu. Bedelli askerliğin hesaplama formülünde yer alan bu rakam ile 240.000 rakamı çarpılarak çıkan sonuç yeni bedelli askerliği veriyordu.

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olur?

5 aylık memur maaş zammı olan yüzde 14'e göre hesaplayacak olursak katsayı 1.15431384'e yükseliyor. Böylece yeni oranlara göre bedelli askerlik ücreti 5 aylık enflasyon verilerine göre 277 bin 35 lira seviyesinde gerçekleşiyor.

Ancak bu rakamlar net değil ve Haziran ayı enflasyon rakamına göre yeniden değişiklik gösterecektir. Net rakamı Milli Savunma Bakanlığı web sitesinden açıklıyor.

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