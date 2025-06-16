Merkez Bankası yayımladı! 2025 sonu dolar ve enflasyon tahmini bakın ne?

Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Merkez'in anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %30,35 seviyesinden %29,86’ya geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 dönemine ait Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan veriler, yıl sonu enflasyon, faiz, döviz kuru ve büyüme beklentilerinde dikkat çeken değişiklikler olduğunu görüldü.

2025 yılı sonu enflasyon beklentisi

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki %30,35 seviyesinden %29,86’ya geriledi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi: %25,06’dan %24,56’ya 24 ay sonrası;

TÜFE beklentisi: %17,77’den %17,35’e düştü.

Gecelik faiz oranı beklentisi de düşüş gösterdi:

Cari ay sonu gecelik faiz beklentisi: %49,00’dan %46,21’e

Bir sonraki PPK toplantısında politika faizi beklentisi: %46,00

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Katılımcıların dolar/TL beklentilerinde kısa vadede sınırlı bir iyileşme görülürken, uzun vadede artış beklentisi sürüyor:

2025 yıl sonu dolar kuru beklentisi: 43,70 TL’den 43,57 TL’ye düştü.

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi: 46,62 TL’den 47,04 TL’ye yükseldi

Türkiye'nin büyüme oranı ne olur?

Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentilerinde ise değişiklik yaşanmadı:

2025 yılı GSYH büyüme beklentisi: %2,9

2026 yılı GSYH büyüme beklentisi: %3,7

TCMB’nin her ay düzenli olarak yayımladığı bu anket, piyasa aktörlerinin beklentilerini yansıtması açısından kritik önem taşıyor. Haziran verileri, ekonomide kademeli iyileşme sinyalleri verirken; enflasyon ve faiz oranlarında temkinli bir iyimserliğe işaret ediyor.