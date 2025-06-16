Orta Doğu'daki çatışmalar ekonomiyi nasıl etkiler?

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, İsrail ve İran arasındaki savaşın başta petrol fiyatları olmak üzere olumsuz ekonomik sonuçları konusunda uyardı.

Abone ol

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi de olan Nagel, İsrail ve İran arasındaki savaşın ekonomi üzerindeki sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Petrol fiyatları önemli ölçüde artabilir"

Nagel, Orta Doğu'daki durumun nasıl gelişeceğini değerlendirmenin hala zor olduğunu ve bu nedenle ekonomik etkinin henüz somut olarak tahmin edilemediğini belirtti.

Nagel, “Uzun süreli ve ciddi bir çatışmanın ortaya çıkması halinde, örneğin petrol fiyatları önemli ölçüde artabilir. O zaman ekonomik görünüm, hem ekonomi hem de fiyatlar açısından bugün size anlattıklarımdan belirgin bir şekilde farklı olabilir.” diye konuştu.