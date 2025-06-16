Hesaba itiraz eden müşteri dehşet saçtı!

Büyükçekmece'de hesaba itiraz eden müşteri tarafından tabancayla vurulduğu ileri sürülen restoranın işletme müdürü ağır yaralandı.

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Mimaroba Mahallesi'ndeki restoranda 9 Haziran Pazartesi gecesi arkadaşıyla yemek yiyen A.Ç. hesaba itiraz etti.

Durumun iletilmesi üzerine masaya gelen restoranın işletme müdürü E.Ç. ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Şüpheli A.Ç, bu sırada tabancayla ateş ederek müdürü ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından E.Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren E.Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin şüpheli A.Ç. ile diğer kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.





