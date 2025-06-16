BIST 9.310
DOLAR 39,40
EURO 45,65
ALTIN 4.330,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hesaba itiraz eden müşteri dehşet saçtı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hesaba itiraz eden müşteri dehşet saçtı!

Büyükçekmece'de hesaba itiraz eden müşteri tarafından tabancayla vurulduğu ileri sürülen restoranın işletme müdürü ağır yaralandı.

Abone ol

Mimaroba Mahallesi'ndeki restoranda 9 Haziran Pazartesi gecesi arkadaşıyla yemek yiyen A.Ç. hesaba itiraz etti.

Durumun iletilmesi üzerine masaya gelen restoranın işletme müdürü E.Ç. ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Şüpheli A.Ç, bu sırada tabancayla ateş ederek müdürü ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından E.Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren E.Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin şüpheli A.Ç. ile diğer kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.



ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Gazze'de yine yardım bekleyenleri hedef aldı! En az 20 ölü
İsrail Gazze'de yine yardım bekleyenleri hedef aldı! En az 20 ölü
Bodrum'da patlayan lüks tekne Hüseyin Yücel'in çıktı! Hüseyin Yücel kimdir?
Bodrum'da patlayan lüks tekne Hüseyin Yücel'in çıktı! Hüseyin Yücel kimdir?
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz bir isim devreye girdi
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz bir isim devreye girdi
YKS'ye 2,5 milyondan fazla aday katılacak
YKS'ye 2,5 milyondan fazla aday katılacak
Bedelli askerlik için ödenecek tutar değişecek! Yeni ücret ne kadar olur?
Bedelli askerlik için ödenecek tutar değişecek! Yeni ücret ne kadar olur?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! HSK'de görev dağılımı belli oldu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! HSK'de görev dağılımı belli oldu
İsrail: İran, 13 Haziran'dan bu yana 370 balistik füze attı, 30 yerde isabet oldu
İsrail: İran, 13 Haziran'dan bu yana 370 balistik füze attı, 30 yerde isabet oldu
Orta Doğu'daki çatışmalar ekonomiyi nasıl etkiler?
Orta Doğu'daki çatışmalar ekonomiyi nasıl etkiler?
Güney Afrikalı Yahudi siyasetçi, Orta Doğu'nun bu hale gelmesinden sorumlu ülkeyi açıkladı
Güney Afrikalı Yahudi siyasetçi, Orta Doğu'nun bu hale gelmesinden sorumlu ülkeyi açıkladı
Feci kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Feci kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Merkez Bankası yayımladı! 2025 sonu dolar ve enflasyon tahmini bakın ne?
Merkez Bankası yayımladı! 2025 sonu dolar ve enflasyon tahmini bakın ne?
İran'da İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi
İran'da İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi