Türkiye Finans, Âlâ Bankacılık hizmetine yeni ayrıcalıklar ekledi

Türkiye Finans Katılım Bankası, üst segment müşterilerine sunduğu "Âlâ Bankacılık" hizmetini, seyahat ve yaşam tarzı ayrıcalıklarıyla genişletti.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, dijital bankacılık vizyonuyla öne çıkan Türkiye Finans'ın üst seviye bankacılık deneyimi olarak konumlandırdığı "Âlâ Bankacılık", müşterilerine kişiselleştirilmiş finansal çözümlerin ötesinde yaşam kalitesini artıran hizmetler sunuyor.

Âlâ Bankacılık kapsamında, belirli birikim düzeyine sahip müşterilere özel olarak tasarlanan "Âlâ First", "Âlâ" ve "Âlâ Private" segmentlerinden Âlâ ile Âlâ Private müşterileri, mil puanla uçak bileti alımından lounge konforuna, hızlı geçiş (Fast Track) hizmetinden Türkiye’nin seçkin restoranlarında özel indirim ve deneyimler sunan GastroClub ayrıcalıklarına kadar çeşitli avantajlardan faydalanabiliyor.

GastroClub ile seçkin restoran, kafe ve sosyal yaşam alanlarında ayrıcalıklar

Âlâ ve Âlâ Private müşterileri, Âlâ kredi kartlarında biriken bonusları mil puana dönüştürerek yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinde değerlendirebiliyor. Bonuslar, Âlâ segmentinde iki, Âlâ Private segmentinde ise üç kat değerinde mil puana dönüşüyor.

MasterCard ve LoungeKey işbirliğiyle sunulan lounge ayrıcalıkları sayesinde, bir önceki ay kart ekstresi 20 bin lira ve üzeri olan müşteriler, yıl içinde belirlenen kullanım hakları kapsamında 1400'ün üzerinde lounge noktasından ücretsiz yararlanabiliyor. Âlâ Private müşterileri ise yanlarında bir misafir ile bu hizmeti kullanabiliyor.

Aynı koşulları sağlayan müşteriler, anlaşmalı havalimanlarında hızlı geçiş imkanı tanıyan Fast Track hizmetinden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bu ayrıcalıktan yararlanmak isteyenlerin, Mastercard Travel Experiences uygulamasını indirerek Âlâ Kartlarıyla hesap oluşturmaları ve seyahat günü için rezervasyon yapmaları yeterli oluyor.

Yeni dönemde hizmete dahil edilen GastroClub ise Türkiye Finans Âlâ ve Âlâ Private müşterilerine seçkin restoran, kafe ve sosyal yaşam alanlarında geçerli özel indirimler, gurme deneyimler, gastronomi keşifleri ve sosyal etkinlik ayrıcalıkları sunuyor.

"Her şeyin Âlâ'sını hak eden müşterilerimize özel ayrıcalıklar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Bireysel ve Kobi Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Emre Ertürk, üst seviye bankacılık deneyiminde Âlâ Bankacılık ile fark yarattıklarını belirtti.

Ertürk, Âlâ Bankacılık hizmetiyle müşterilerinin sadece birikimlerine ve finansal sağlığına değil, yaşam kalitesine de değer katmayı amaçladıklarını vurguladı.

Mil, Lounge ve Fast Track gibi seyahati konforlu hale getiren avantajlara ek olarak GastroClub hizmetini de müşterilerine sunduklarını belirten Ertürk, şunları kaydetti:



"Müşterilerimizin büyük özveriyle elde ettikleri birikimlerini katılım bankacılığının ilkelerine uygun olarak değerlendirirken, onlara hayatlarını kolaylaştıracak, zaman kazandıracak ve özel hissettirecek deneyimler sunmak bizim için öncelikli. Türkiye Finans olarak her şeyin Âlâ'sını hak eden müşterilerimize özel ayrıcalıklarla hizmet vermeye devam edeceğiz."