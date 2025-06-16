Honor 400 Türkiye'de satışa sunuldu fiyatı açıklandı

HONOR'ın 400 Serisi, 200 megapiksel çözünürlüğündeki yapay zeka destekli kamerası, amiral gemisi düzeyindeki akıllı özellikleri ve Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle Türkiye'deki teknoloji meraklılarının beğenisine sunuldu. HONOR 400 modeli, 25 bin 999 lira ve HONOR 400 Pro modeli ise 39 bin 999 liradan satılıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, HONOR 400 ve HONOR 400 Pro modelleri için geçerli olan tanıtıma özel kampanya, 30 Haziran'a kadar sürecek.

Kampanya kapsamında, HONOR 400 modeli, 4 bin lira indirim ve 3 bin lira takas desteğiyle 18 bin 999 liradan, HONOR 400 Pro ise 35 bin 999 liradan satışa sunuluyor.

Tanıtıma özel olarak fiziksel mağazalarda da düzenlenen kampanyalarda, HONOR 400 modeli, 25 bin 999 liralık fiyatına ek olarak 3 bin lira indirim, 3 taksit imkanı ve HONOR X7 Lite kulaklık hediyesiyle, HONOR 400 Pro modeli ise 39 bin 999 liradan, 4 bin lira indirim ve aynı kulaklık hediyesiyle tüketicilere sunuluyor.

Serinin ana kamerasında yer alan 200 megapiksel çözünürlük, büyük sensör ve "16'sı 1 arada" piksel teknolojisi ile 2,24 mikrometre eşdeğer piksel boyutu sunuluyor. OIS ve EIS desteği sayesinde hem gündüz hem gece çekimlerinde netlik sağlanıyor. Kameraya, 112 derece görüş açısına sahip 12 megapiksel ultra geniş–makro lens ve 2,5 santimetre odak mesafesiyle detaylı makro çekim kabiliyeti eşlik ediyor.

Portre çekimlerine yönelik olarak geliştirilen 50 megapiksel yapay zeka destekli telefoto kamera, 3 kat optik ve 50 kat dijital yakınlaştırma özelliğiyle uzaktaki nesneleri net şekilde yakalayabiliyor. Ön yüzde yer alan 50 megapiksel portre selfie kamerası ise stüdyo kalitesinde görüntüler sunuyor.

Yapay zeka özellikleriyle içerik üretiminde yeni deneyimler

HONOR 400 Serisi yalnızca donanımıyla değil, sunduğu yapay zeka destekli içerik üretim özellikleriyle de öne çıkıyor. Google Cloud'un Vertex AI altyapısındaki "Veo 2" video üretim modeli sayesinde manzara kareleri drone perspektifli videolara, eski fotoğraflar ise dinamik anılara dönüştürülebiliyor. Seride ilk kez sunulan "Hareketli Fotoğraf Kolajı" özelliği, üç ayrı hareketli görüntüyü tek dokunuşla birleştirerek canlı hikayeler oluşturulmasına olanak tanıyor.

HONOR 400 Serisi, Snapdragon 8s Gen 3 yonga setiyle çoklu görevlerde yüksek performans ve enerji verimliliği sağlarken, gelişmiş soğutma sistemiyle uzun süreli kullanımda cihazın stabil ve serin kalmasını mümkün kılıyor.

Modelin üçüncü nesil silikon-karbon bataryası 6 bin miliamper kapasiteye sahip olup, 100 watt kablolu ve 50 watt kablosuz HONOR SuperCharge desteği sunuyor. Yalnızca 15 dakikalık şarjla tüm gün kullanım imkanı sağlayan batarya, 1200 şarj döngüsüne kadar dayanıklılık göstererek dört yıla kadar sağlıklı performans sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HONOR Avrasya Bölge Başkanı Jason Liu, 400 Serisi’nin sadece teknik bir cihaz değil, kullanıcıların yaratıcılıklarını ve tarzlarını yansıtabilecekleri bir deneyim sunduğunu belirtti.

Liu, Türkiye'nin kendileri için önemli bir pazar olduğunu vurgulayarak, teknolojiye olan yoğun ilginin yenilikçi çözümler üretme konusunda kendilerini motive ettiğini kaydetti.

HONOR olarak hayata geçirdikleri yeni Alpha Plan kapsamında "Yeni Vizyon, Yeni Değerler, Yeni Strateji ve Yeni Girişim" anlayışıyla ilerlediklerini paylaşan Jason Liu, "Amacımız, küresel ortaklarla birlikte açık, birlikte inşa edilmiş ve değerin paylaşıldığı bir yapay zeka cihazı ekosistemi kurmak. Bu vizyonla, yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.