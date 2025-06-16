BIST 9.348
DOLAR 39,40
EURO 45,66
ALTIN 4.322,45
HABER /  DÜNYA

İsfahan'da güvenlik güçleri Mossad'ın dron üssünü bastı

İran’ın çeşitli kentlerinde mini dronlarla saldırılar aralıklarla devam ederken İsfahan kentinde güvenlik güçleri, bir dron üretim atölyesine baskın düzenledi.

Abone ol

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İsfahan Emniyet Müdür Yardımcısı Muhammed Rıza Haşimifer, kentte bir dron üretim atölyesinin tespit edildiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin baskın yaptığı atölyede, mini dron üretimi için önemli miktarda özel ekipman ve parçanın ele geçirildiğini aktaran Haşimifer, konuyla bağlantılı 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Atölyede İran ajanlarının dron ürettiği değerlendiriliyor.

İsfahan'da güvenlik güçleri Mossad'ın dron üssünü bastı - Resim: 0

Tahran yakınlarında "İHA üssü" iddiası

İsrail basını Mossad’ın Tahran yakınlarında bir “İHA üssü” kurduğunu iddia etmişti.

İsfahan'da güvenlik güçleri Mossad'ın dron üssünü bastı - Resim: 1

Bu haberin ardından ülke içinde İsrail ajanlarının "mini dron" ve patlayıcıları üretip montajladıkları 3 katlı gizli bir atölye tespit edilmişti. Devlet televizyonu baskının görüntülerini yayımlamıştı. Başkente yakın Rey kentindeki atölyede çok sayıda dron parçası ve patlayıcıların bulunduğu görülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
İran yeni bir yöntem bulmuş! Demir Kubbe'yi bu yöntem ile delmişler
İran yeni bir yöntem bulmuş! Demir Kubbe'yi bu yöntem ile delmişler
Bursa'da öğrencisine tekme atan öğretmenin cezası belli oldu
Bursa'da öğrencisine tekme atan öğretmenin cezası belli oldu
Konut sahibi olma fırsatı adına iki önemli öneri
Konut sahibi olma fırsatı adına iki önemli öneri
Bodrum'da yangın paniği! Alevler kısa sürede yayıldı, ekipler bölgede
Bodrum'da yangın paniği! Alevler kısa sürede yayıldı, ekipler bölgede
İspanyol basınına konuştu... Emre Belözoğlu'ndan Mourinho ve Arda Güler sözleri!
İspanyol basınına konuştu... Emre Belözoğlu'ndan Mourinho ve Arda Güler sözleri!
Koçtaş'tan yaza özel "büyük temizlik kampanyası"
Koçtaş'tan yaza özel "büyük temizlik kampanyası"
İsrail’in İran’a saldırılarında üst düzey isimler öldürüldü
İsrail’in İran’a saldırılarında üst düzey isimler öldürüldü
Türkiye Finans, Âlâ Bankacılık hizmetine yeni ayrıcalıklar ekledi
Türkiye Finans, Âlâ Bankacılık hizmetine yeni ayrıcalıklar ekledi
Elektrik akımına kapılan çift hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan çift hayatını kaybetti
Valilik duyurdu! 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı
Valilik duyurdu! 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı
Honor 400 Türkiye'de satışa sunuldu fiyatı açıklandı
Honor 400 Türkiye'de satışa sunuldu fiyatı açıklandı