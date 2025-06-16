Bodrum'da yangın paniği! Alevler kısa sürede yayıldı, ekipler bölgede
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.Abone ol
Göltürkbükü Mahallesi'nde makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme helikopterlerinin de sevk edildiği bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.