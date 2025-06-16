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Bursa'da öğrencisine tekme atan öğretmenin cezası belli oldu

Bursa'da öğrencisine tekme atan öğretmenin cezası belli oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kendisini ıslattığı gerekçesiyle öğrencisine tekme atan öğretmene, basit yargılama sonucu 5 bin 40 lira adli para cezası verildi.

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Bursa 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan basit yargılamanın gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda sanık E.B'nin, "Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyorum. Üzerime su gelince istemeyerek bir anlık tepkiyle bacağına bir kez tekme vurdum. İtmiş de olabilirim. Son derece üzgün bulunmaktayım." ifadelerine yer verildi.

Mahkeme, "basit yaralama" suçuyla yargılanan sanığı 5 bin 40 lira adli para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Geçen yıl nisan ayında gerçekleşen olayda, kentteki bir ortaokulda öğrenim gören E.E.Ö. (13), bahçede havaya şişeyle su savurduğu sırada öğretmeni E.B'yi (45) ıslatmıştı. Duruma sinirlenen E.B. öğrencisine tekme atmış, bu olay güvenlik kameralarına da yansımıştı. Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatılmış ve dava açılmıştı.

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