İran yeni bir yöntem bulmuş! Demir Kubbe'yi bu yöntem ile delmişler

İran'ın balistik füzeleri İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi aşarak, İsrail'de çok sayıda noktada yıkıma neden oldu. İran'ın yeni bir yöntemle Demir Kubbe'yi atlattığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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İran, İsrail'in hava saldırılarına karşılık "Fettah" adlı hipersonik füzesini kullandı. İran'ın "Fettahları", İsrail'in "en gelişmiş hava savunma sistemi" olarak tanıttığı Demir Kubbe'yi adeta deldi geçti.

İran, Demir Kubbe'yi delip geçerken, "Fettah" füzesinin yanında yeni bir yöntem kullandıklarını da açıkladı.

İran devlet televizyonu Press TV'nin aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik saldırılarda İsrail sistemlerinin birbirlerini hedef alınmasının sağlandığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları, Demir Kubbe'yi delen yeni yöntemleriyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Bu operasyonda, Siyonist rejimin komuta ve kontrol sistemleri, şehitler Bakiri, Selami, Hacizadeh ve diğer hava-uzay şehitlerinin katkılarıyla güçlendirilmiş bilgi ve teçhizat yetenekleri ile, yeni yöntemler kullanılarak hedef alındı.

Düşmanın çok katmanlı savunma sistemleri devre dışı bırakıldı; öyle ki rejimin hava savunma sistemleri birbirlerini vurdu."

"Bu operasyonda kullanılan yenilikler ve kabiliyetler, ABD ve Batı ülkelerinin tam desteğine ve en gelişmiş savunma teknolojilerine rağmen, füzelerin işgal altındaki topraklardaki hedeflere başarılı ve yüksek isabet oranıyla ulaşmasını sağladı."

"Gerçek Vaad 3 ve bundan sonraki operasyonlar, öncekilerden çok daha sarsıcı, zorlu, hassas ve yıkıcı olacaktır. Bu operasyon, İran'a yönelik yanlış hesaplamaların ve hayalci düşman öngörülerinin tamamen hatalı olduğunu ve Siyonist rejimin çöküş sürecine girdiğini göstermiştir."

"Bu rejimin destekçileri de bilmelidir ki, bu sahte rejimin hayati hedeflerine yönelik etkili, hedefli ve sarsıcı operasyonlar, tamamen yok edilene dek devam edecektir."

İran'dan İsrail'e 370 füze!

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, saldırılara karşılı İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e düzenlediği misillemelerdeki duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

Yapılan açıklamada, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e 370 balistik füze attığı ve 30 noktada isabet olduğu belirtildi.

Misilleme saldırılarında 24 kişinin öldüğü, 10'unun durumu ciddi, 592 yaralı olduğu ifade edildi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.