Kabine bugün toplanıyor! İşte masaya gelecek konular

Kabine Toplantısı bugün saat 15:00'te başlayacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddesi ise İsrail-İran savaşı olacak. Öte yandan toplantıda, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar ve "Terörsüz Türkiye" çalışmaları da ele alınacak.

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Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek. Bugün saat 15.00'te başlaması beklenen toplantının ana gündem maddesi ise İran-İsrail savaşı ve bölgesel etkisi olacak. İşte masadaki tüm konular...

Ana gündem İsrail-İran savaşı

İsrail ile İran arasında son dönemde tırmanan çatışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı’nın ana gündem maddesi olacak. Erdoğan, barış diplomasisi çerçevesinde son 24 saatte ABD Başkanı Donald Trump ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, çatışmaların durdurulması ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için Trump’ın son açıklamalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kabine’de, bölgedeki gelişmelerin Türkiye’ye olası etkileri detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

Öte yandan, İsrail-İran geriliminin küresel piyasalara etkisi de büyüyor. Çatışmalar nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artış, Türkiye’nin ekonomik gündemine de yansıyor. Kabine Toplantısı’nda, savaşın Türkiye ekonomisine potansiyel etkileri ve enflasyon üzerindeki yansımaları masaya yatırılacak.

Terörsüz Türkiye

Kabine Toplantısı’nın bir diğer önemli gündem maddesi, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci ve “Terörsüz Türkiye” çalışmaları olacak. Örgütün fesih kararı sonrası silahların Türkiye’ye teslim edilmesiyle ilgili gelinen aşama, toplantıda detaylı bir şekilde görüşülecek.

Memur ve emekli maaşları

Temmuz ayındaki memur ve emekli maaş zamları için geri sayım devam ediyor. Kabine Toplantısı'da görüşülmesi beklenen bir diğer maddenin ise memur ve emekli maaşlarının olması bekleniyor.