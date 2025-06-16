BIST 9.283
DOLAR 39,42
EURO 45,67
ALTIN 4.329,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Feci kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Feci kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Ezine'den Geyikli istikametine seyir halindeki Şaban Yılmaz'ın (41) kullandığı 17 ACU 684 plakalı ticari araç,  karşı yönden gelen Erol Uysal (46) yönetimindeki 17 EY 439 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Erol Uysal ile yanında bulunan annesi Hatice Uysal hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer sürücü Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası yayımladı! 2025 sonu dolar ve enflasyon tahmini bakın ne?
Merkez Bankası yayımladı! 2025 sonu dolar ve enflasyon tahmini bakın ne?
İran'da İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi
İran'da İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi
Ekrem İmamoğlu 'dua ettim' dedi eşi Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel böyle izledi!
Ekrem İmamoğlu 'dua ettim' dedi eşi Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel böyle izledi!
Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatırıldı
Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatırıldı
Cari işlemler nisan ayı verileri açıklandı cari açık ne kadar oldu?
Cari işlemler nisan ayı verileri açıklandı cari açık ne kadar oldu?
Fenerbahçe yönetimi taraftarı coşturacak 2 ismi listeye aldı hızı ve fizik kalitetisiyle öne çıkıyor
Fenerbahçe yönetimi taraftarı coşturacak 2 ismi listeye aldı hızı ve fizik kalitetisiyle öne çıkıyor
Zamma savaş zammı! Motorinin litre fiyatı gece 50 lirayı aşacak benzine ise...
Zamma savaş zammı! Motorinin litre fiyatı gece 50 lirayı aşacak benzine ise...
Uzmanından kanser hastalarına yaz tavsiyeleri
Uzmanından kanser hastalarına yaz tavsiyeleri
MEB duyurdu! Son ders zili 20 Haziran'da çalacak, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?
MEB duyurdu! Son ders zili 20 Haziran'da çalacak, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?
İsrail yine tepeyi hedef aldı bu kez İran istihbaratının başındaki isimlerini öldürdü
İsrail yine tepeyi hedef aldı bu kez İran istihbaratının başındaki isimlerini öldürdü
LGS'de sürpriz Arda Güler sorusu! Gol attığında yaptığı işaret...
LGS'de sürpriz Arda Güler sorusu! Gol attığında yaptığı işaret...
İsrail Savunma Bakanı Katz, Tahran sakinlerini tehdit etti
İsrail Savunma Bakanı Katz, Tahran sakinlerini tehdit etti