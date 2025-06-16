BIST 9.400
DOLAR 39,37
EURO 45,73
ALTIN 4.295,51
HABER /  GÜNCEL

Giresun'da baba-oğul denize girdi oğlu gözlerden kayboldu

Giresun'da baba-oğul denize girdi oğlu gözlerden kayboldu

Giresun'da serinlemek için babasıyla girdiği denizde kaybolan çocuk için arama çalışmaları sürüyor.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Çıtlakkale Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Celal Derme ile oğlu Toprak Derme, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlarca denizden çıkartılan baba, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akıntıya kapılan çocuk için ise arama çalışmaları sürüyor.

Arama çalışmalarını olay yerinden takip eden Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, gazetecilere, 10 yaşlarında bir çocuğun kayıp olarak arandığını söyledi.

Babanın, vatandaşların ve ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkartıldığını belirten Serdengeçti, "Şu an Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Rabb'im ona şifa versin. Durumu kritik." diye konuştu.

Serdengeçti, arama çalışmalarına 35-36 personelin katıldığını aktararak, "Şu anda denizde 5 dalgıcımız var. Hem Trabzon'dan hem Ordu'dan da takviye dalgıçlarımız geldi. Çocuğumuzu aramaya devam ediyoruz. Hayırlısını diliyorum." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim'den sürpriz karar! Al Shabab'tan ayrılıyor
Fatih Terim'den sürpriz karar! Al Shabab'tan ayrılıyor
Yeni başkan belli oldu! Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Ferdi Zeyrek'in yerine Besim Dutlulu geldi
Yeni başkan belli oldu! Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Ferdi Zeyrek'in yerine Besim Dutlulu geldi
Almanya'dan İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali iddialarına ilişkin açıklama
Almanya'dan İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada hangi konular var?
Feci kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Feci kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti
İzmir'de yangın nedeniyle tahliye edilen hastane yeniden hizmet vermeye başladı
İzmir'de yangın nedeniyle tahliye edilen hastane yeniden hizmet vermeye başladı
İsfahan'da güvenlik güçleri Mossad'ın dron üssünü bastı
İsfahan'da güvenlik güçleri Mossad'ın dron üssünü bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
İran yeni bir yöntem bulmuş! Demir Kubbe'yi bu yöntem ile delmişler
İran yeni bir yöntem bulmuş! Demir Kubbe'yi bu yöntem ile delmişler
Bursa'da öğrencisine tekme atan öğretmenin cezası belli oldu
Bursa'da öğrencisine tekme atan öğretmenin cezası belli oldu
Konut sahibi olma fırsatı adına iki önemli öneri
Konut sahibi olma fırsatı adına iki önemli öneri
Bodrum'da yangın paniği! Alevler kısa sürede yayıldı, ekipler bölgede
Bodrum'da yangın paniği! Alevler kısa sürede yayıldı, ekipler bölgede