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Fatih Terim'den sürpriz karar! Al Shabab'tan ayrılıyor

Fatih Terim'den sürpriz karar! Al Shabab'tan ayrılıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ta Fatih Terim dönemi sona eriyor. Terim'in ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Fatih Terim, gelecek sezon takımın başında olmayacak.

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Teknik direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'tan ayrılmaya karar verdi.

HT Spor'un haberine göre tecrübeli teknik adam gelecek sezon takımın başında olmayacak. Öte yandan sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunmasına rağmen Terim, takımda kalmak istemedi. 

Fatim Terim'in Al Shabab kariyeri

Al Shabab'ın başında 23 maça çıkan 71 yaşındaki çalıştırıcı, 12 galibiyet - 4 beraberlik - 7 mağlubiyet alarak 1.74'lük puan ortalaması tutturmuştu.

27 Aralık 2024'te göreve başlayan Terim, sezonu 60 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

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