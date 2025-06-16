Seçil Erzan ağlayarak anlattı: "Alacağı olmayan da alacağı olduğunu söylüyor mesela Arda Turan..."

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Erzan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulunduğu cezaevinden bağlandı. Savunmasında Erzan, "Alacağı olmayan da alacağı olduğunu söylüyor. Mesela Arda Turan'ın kesinlikle benden alacağı yoktur. Artık nefes alamıyorum. Hiçbir paranın 1 lirasına bile dokunmadım, kimseyi aldatmadım." dedi.

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İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Erzan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulunduğu cezaevinden bağlandı.

Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve dosyanın mütalaasını hazırlaması için tarafına gönderilmesini istedi.

Savunma yapan sanık Erzan, müşteki Fatih Terim'den 300, 400 ve 700 bin dolar para aldığını, Terim'in kendisine hiçbir zaman "Seçil bana para ver" şeklinde ifade kullanmadığını söyledi.

"Arda Turan'ın kesinlikle benden alacağı yoktur"

Ağlayarak savunmasına devam eden Erzan, "Alacağı olmayan da alacağı olduğunu söylüyor. Mesela Arda Turan'ın kesinlikle benden alacağı yoktur. Artık nefes alamıyorum. Hiçbir paranın 1 lirasına bile dokunmadım, kimseyi aldatmadım. Bu fonu kuran Merve, Tanın, Fırat Özdemir ve Semih Kaya'dır (Müştekiler). 'Seçil bize bankadan daha fazla para verir' dediler ve sorgulamadılar. Ben bir dolandırıcı olsam annemi sokağa mı attırırım? Bankayı hortumlasaydım ona da razıydılar. Tamam, şöyle yapalım. Benim banka müdürü olarak sorumluluğumu kabul edelim ve ödensin paralar. Hatalarımı, kusurlarımı kabul ediyorum ama dolandırıcılık ibaresini asla kabul etmiyorum. Kaçacak olsaydım, kaçardım ama kaçamam, bu insanların parası ödenmeli." ifadesini kullandı.

Sanık Erzan'ın avukatları, 26 aydır tutuklu olan müvekkillerinin annesinin hasta ve ölmek üzere olduğunu belirterek, Erzan hakkında "konutu terk etmemek" yönündeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye kararı verilmesini talep etti.

Dosya mütalaaya gönderildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erzan'ın, Fatih Terim'e yönelik eyleminin "güveni kötüye kullanmak" suçu kapsamında kalması ihtimaline binaen dosyanın uzlaştırma işlemleri için savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Heyet, uzlaştırmaya ilişkin sonuç geldiğinde dosyanın esasa ilişkin mütalaasının hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine hükmederek, duruşmayı 6 Ekim'e erteledi.