Fransa öyle bir şey yaptı ki İsrail çok sinirlendi! Siyah duvar çekip tecrit ettiler

FRANSA'nın başkenti Paris Havacılık Fuarı'ndan şaşırtan olaylar yaşandı. İsrailli dört büyük savunma firması saldırı silahlarını sergileme için ısrar etti. Fransa buna izin vermedi ve İsrail stantlarını kapattı. İsrail'den bu karara sert tepki gelirken, Fransa'da İsrail standlarını siyah duvarla kapattı.

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FRANSA'nın başkentinde düzenlenen Paris Havacılık Fuarı'nde İsrail ve Fransa arasında gerilim yükseldi. Fransa, fuarda yer alan bört büyük İsrailli şirkete ait standları sergiledikleri saldırı silahlarını kaldırmayı reddettikleri gerekçesiyle kapattı. Fransız televizyon kanalı LCI'ye konuşan yetkili, "İsrailli şirketler organizatörlerle sözleşmeler imzaladı... Bu, adeta bir İsrail gettosu yaratmak gibi bir şey" dedi.

Skandal

İsrail Savunma Bakanlığı kararın bir 'skandal' olduğunu savunarak; "Bu skandal ve eşi benzeri görülmemiş karar, tamamen siyasi ve ticari saiklerle alınmıştır. Fransızlar, uluslararası bir fuarda İsrail'e ait saldırı silahlarını dışlamak için sözde siyasi gerekçelerin arkasına sığınıyor" açıklamasını yaptı.

Fransa stantları kapattı

Yaşananların görgü tanığı Reuters'a yaptığı açıklamada, Fransız güvenlik kurumlarının İsrailli firmalardan saldırı amaçlı veya kinetik silahları standlardan kaldırmalarını istediğini, ancak bu talebe uyulmaması üzerine Fransız yetkililerin müdahalede bulunduğunu söyledi. Kapatılan stantlar, Elbit Systems, Rafael, IAI ve Uvision şirketlerine aitti.

Araya siyah duvar kondu

Teçhizat sergilemeyen daha küçük üç İsrail standı ile İsrail Savunma Bakanlığı'na ait stant ise açık kalmaya devam etti. İsrail Savunma Bakanlığı ise, bazı silah sistemlerinin fuar standlarından kaldırılmasına yönelik talebi kesin bir şekilde reddettiklerini açıkladı. Bunun üzerine fuar organizatörleri, İsrail savunma sanayi stantlarını diğer ülkelerin stantlarından ayıran siyah bir duvar inşa etti.

48 ülkeden firmalar katıldı

Pazartesi günü açılışı yapılan fuara, silah üretimiyle ilgili 75 firmanın katılırken, askeri jetler, helikopterler ve insansız hava araçları sergilendi. Fransa'nın başkenti Paris'in dışındaki Le Bourget havaalanında düzenlenen bir haftalık etkinlikte 48 ülkeden 2.400'den fazla şirket donanımlarını sergiliyor.