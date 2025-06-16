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Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na 'tertemiz' demiş Özgür Özel açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na 'tertemiz' demiş Özgür Özel açıkladı

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu'nun Silivri cezaevinde ziyaret etmişti. Bugün Özgür Özel de Silivri'deydi ve İmamoğlu ile görüştü. Özgür Özel'in dediğine göre Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na 'kurultay tertemizdi' demiş.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel,  "Akın Gürlek" davası sonrası Ekrem İmamoğlu ile Silivri Cezaevi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden çıkışta basın açıklaması yapan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile ne konuştuğunu açıkladı. Özgür Özel görüşmeye dair şunları söyledi:

-Parti içi dayanışmayı artıracak her görüşme olumlu görüşmedir. O görüşmeden sonra bir gün boyunca bir sürü yalan üretilmişti. Ekrem Başkan, 'Mitingler zayıf oluyor, siz de katılsanız' demiş güya. 

-İmamoğlu trollerin yazdığı her şey yalan. Doğru olan genel başkanımızın yapması gereken bir şey var o kurultayı yapan kişi kendisi, talebiyle yöneten kişi benim. Kurultayda bir şaibe görmedim, siz gördünüz mü? 

-Genel başkan demiş, 'Olur mu ben video çektim, kurultayın tertemiz olduğunu söyledim'. Ekrem Bey bunu herkesin bir daha duymasını istiyor.  

-Genel Başkan da demiş ki 'Mahkemeye gitmem.'

-Ekrem Bey diyor ki genel başkanın yönettiği ve talep edip de bana yönettirdiği benim divan başkanı olduğum kurultayda sonrasında bütün delegelerle bir daha geldik 1170 oyla delegeler bunu geçerli oyların tümünü vererek bir kez daha irade tazelediler. Halen daha biz bu haldeyken partinin iktidara yakın müzahir ya da iktidarın lehine kullanılan birtakım kanallarda bu anlamda tartıştırılmasından duyduğu rahatsızlığı ifade ediyor. Ekrem Başkan ile Kemal Bey'in görüşmesi zaten olması gereken bir görüşmedir."

Babalar gününde konuştuk

-Ben en son dün, Babalar Günü'nde görüştüm. Her fırsatta görüşüyoruz Kemal Bey ile. O isterse ben istersem... Burada hiçbir sorun yok.

-Mesele birtakım Cumhuriyet Halk Partisi'nin karışmasından menfaat uman kişilerin ve onların parti içinde kullandırdık kullandıkları aparatların verdiği hasar bu hasar olmasın istiyor. Ben zaten bu yapılan işlerin sonuç odaklı değil süreç odaklı olduğunu partiyi tartıştırmak için olduğunu görüyoruz. Bu kadar ağır yükümüz, derdimiz, tasamız, mücadelemiz, yasımız varken öyle üç beş tane soytarıya zaten papuç bırakmayız."

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