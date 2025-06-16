İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı! Sığınaklara gidin uyarısı!

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda, İran'ın misillemeleri devam ediyor. İsrail, İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını açıkladı.

Abone ol

İsrail ordusu, İran tarafından yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, özellikle ülkenin kuzeyinde yaşayanlara sığınaklara girme uyarısı yapıldı.

İSRAİLLİLERE "SIĞINAKLARA GİDİN" UYARISI

Açık alanlarda bulunmaktan kaçınılması ve kalabalık oluşturmaktan uzak durulması gerektiği belirtilirken, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek üzere devreye alındığı aktarıldı.

BİRÇOK KENTTE SİRENLER ÇALIYOR

Alarm seslerinin ardından sivillerin güvenli sığınaklara geçmesi ve ikinci bir talimata kadar buralarda kalmaları istendi. Saldırı uyarılarının, füzelerin yöneldiği Hayfa çevresindeki geniş bölgede devreye girdiği bildirildi.

İRAN UYARMIŞTI: "TEL AVİV'İ BOŞALTIN"

İran Devrim Muhafızları, Tel Aviv’deki İsraillilere şehirden derhal çekilmeleri yönünde uyarıda bulunarak, "İran, İsrail topraklarına tarihin en büyük ve en yoğun füze saldırısına hazırlanıyor. Tel Aviv'i boşaltın!" mesajını yayınlamıştı.

DEMİR KUBBE'DE BÜYÜK AÇIK

İsrail'in özellikle istihbarat birimi Mossad'ın tanıtımını yaptığı Demir Kubbe savunma sistemi, beklenen korumayı sağlayamıyor.

Son üç gün içinde atılan yüzlerce İran füzesinin neredeyse yarısı, İsrail şehirlerinde ciddi hasarlara ve can kayıplarına yol açtı.

KENDİ SİLAHLARINA ATIŞ YAPTILAR

Üstelik bir savunma bataryası, İran füzeleri yerine kendi sistemlerine ateş açarak İsrail'deki durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.