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Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu

Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu

Antalyaspor’dan ocak ayında ayrılan Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, ülkesinin Serie B ekiplerinden Operario PR’nin başına geçti.

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Brezilyalı teknik adam Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu.

Geçtiğimiz yaz Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'un başına geçen Alex, Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı. Ocak ayında yollar ayrılırken, kırmızı-beyazlı ekiple ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Brezilya'da nisan ayında başlayan Serie B'de Operario PR, 12 maçta 14 puan topladı ve 15. sırada bulunuyor.

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