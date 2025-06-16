Vergi paketi Meclis'e geldi! ÖTV matrahları güncelleniyor!

TBMM'ye sunulan ekonomi paketiyle vergide adalet ve etkinliğin artırılması amaçlanıyor. Yetkililer bu pakette vatandaşa ek yük getiren hükümlerin bulunmadığına vurgu yapıyor.

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Meclis'e sunulan yeni vergi paketinde amaç, vergide adalet ve etkinlik sağlamak. Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) göre, TBMM'ye sunulan vergi paketine ilişkin çalışmalar, ilgili tarafların görüşleri alınarak yürütüldü.



TBMM'ye sunulan yeni ekonomi paketiyle, vergide adalet ve etkinliğin artırılması, kayıt dışılıkla mücadele, indirim ve istisnaların azaltılması, hukuki belirliliği sağlanması amaçlanırken, teklifte vatandaşa ek yük getiren hükümler bulunmuyor.



Vergi paketinde öne çıkan konu ise binek otomobillerin vergilendirilmesinde ÖTV matrahlarının güncellenmesi oldu.



"BİNEK OTOMOBİLLERE UYGULANAN MATRAHLAR YETERSİZ KALDI"

GİB, halihazırda "fiilen tüm araçlar yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranında vergilendirildiğini" belirterek, bu konuda da şu bilgileri verdi:

Mevcut durumda akaryakıtla çalışan binek otomobillerin vergilendirilmesinde temelde motor silindir hacmi ve matrah olmak üzere iki kriter kullanılıyor. Ancak zaman içerisinde araçların değerlerindeki hızlı artışa karşın, uygulanan matrahlar yetersiz kaldı.

"YERLİ-YABANCI VE YÜKSEK-DÜŞÜK BEDEL AYIRIMI YOKTU"

Vergi oranları yüzde 45 ila yüzde 220 arasında olmasına rağmen, matrah güncellemesine ilişkin yetkinin sonuna gelinmesi nedeniyle yerli ve yabancı ayrımı veya yüksek ve düşük bedel ayrımı yapılmadan fiilen tüm araçlar yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranında vergilendiriliyor.

"AKARYAKITLI BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAHLARI, PİYASA KOŞULLARINDAKİ FİYATLARI ETKİLEMEYECEK"

Teklifle, akaryakıtla çalışan binek otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları, piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek ve güncel ÖTV oranlarına uygun olacak şekilde yeniden belirlenecek.