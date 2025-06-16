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HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu

İran devlet televizyonu canlı yayın sırasında İsrail ordusu tarafından vuruldu. O anlar anbean kaydedildi.

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Yerel basında çıkan haberlere göre Katz, İsrail ordusunun Tahran'da "3 numaralı bölgedeki" yerel halkı zorla yerinden edecek sözde "tahliye emrinin" ardından yazılı açıklama yapmıştı.

IRIB'i hedef alacakları imasında bulunan Katz, "İran propaganda ve kışkırtma örgütü ortadan kalkma yolundadır." ifadesini kullanmıştı.

Gazze Şeridi ve Lübnan'da binlerce kişiyi zorla yerinden eden İsrail ordusu, 13 Haziran'da İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından bugün ilk kez Tahran'da bir bölge için sözde "tahliye emri" yayınlamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, bir harita paylaşarak, Tahran'daki "3 numaralı bölgede" yaşayanlar ve burada bulunanlardan bu noktaları terk etmelerini istemişti.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU VURULDU

İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu

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