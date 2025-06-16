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Uğurcan Çakır'a Fenerbahçe'den rekor teklif

Uğurcan Çakır'a Fenerbahçe'den rekor teklif

Fenerbahçe, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır için Karadeniz ekibine resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekibin, Trabzonspor'a önereceği rakam ortaya çıktı.

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Sarı-lacivertlilerde 30 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile yolların ayrılması gündemde. Fenerbahçe'de mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Livakovic'e iyi bir teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak. Bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertli ekip, kaleci transferi yapacak.

SON TEKLİFİNİ YAPACAK!

Öte yandan Fenerbahçe'nin kaleci transferi için gündeminin ilk sırasında Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'dan da teklifler alan 29 yaşındaki file bekçisi için son bir teklif yapmayı planlıyor.

15 MİLYON EURO ÖNERECEK

Fenerbahçe'nin bu teklifi 15 milyon Euro civarında olacak ve bordo-mavili ekipten gelecek cevap beklenecek.

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