İran'dan İsrail'e: Tel Aviv'i boşaltın, tarihin en büyüğü olacak

İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın boşaltılmasına yönelik uyarısı sonrasında düzenlediği saldırının ardından İran, benzer bir uyarıyı Tel Aviv için yaptı.

Abone ol

İsrail, yaklaşık 200 savaş uçağıyla düzenlediği saldırılarla İran’ın nükleer tesisleri, askeri noktaları ve yerleşim alanlarını hedef aldı. Bu saldırılarda İran ordusunun çok sayıda üst düzey komutanı, nükleer bilim insanları ve yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

TAHRAN HALKINA BOŞALTMA UYARISI

İsrail Savunma Kuvvetleri, Tahran’daki halka tahliye çağrısında bulundu. Sözde Savunma Bakanı Katz, Tahran halkını ağır bedeller ödemekle tehdit ederken Başbakan Netanyahu da “Tahran’ı boşaltın, harekete geçiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İRAN SABAH VURMUŞTU

İran’ın sabah saatlerinde İsrail’e yönelik balistik füze saldırılarında bazı füzelerin Tel Aviv ve Hayfa’ya isabet ettiği belirtildi. İsrail’in ise misilleme olarak Tahran Emniyet Müdürlüğü ile bir öğrenci yurdunu hedef aldığı, ayrıca İran’ın batısında yeni hava operasyonları başlattığı aktarıldı.

İRAN’DAN TEL AVİV’E MİSİLLEME: TEL AVİV'İ TERK EDİN

Devrim Muhafızları, Tel Aviv’deki İsraillilere şehirden derhal çekilmeleri yönünde uyarıda bulundu:

İran, İsrail topraklarına tarihin en büyük ve en yoğun füze saldırısına hazırlanıyor. Tel Aviv'i boşaltın!