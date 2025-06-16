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Altun’dan İsrail’e sert tepki: Medya kuruluşunu vurmak katliamdır

Altun’dan İsrail’e sert tepki: Medya kuruluşunu vurmak katliamdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in İran Radyo ve Televizyon Kurumu’na düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Altun, basın mensuplarının hedef alınmasını “barbarlık” olarak niteledi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamasında, bu eylemi “açık bir katliam” olarak tanımladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırının hedefinde basın mensupları ve siviller olduğunu belirtti.

“Gazetecilere saldırmak barbarlıktır”

Altun, saldırının hiçbir hukuki gerekçesinin bulunmadığını ifade ederek, “Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır. Bu tür bir eylem, uluslararası hukuka tamamen aykırıdır ve meşruiyetten uzaktır,” dedi.

“İsrail devlet olma niteliğini yitirdi”

İsrail’in işlediği suçlarla devlet olma vasfını kaybettiğini vurgulayan Altun, bu saldırıların kalıcı barış ihtimaline büyük darbe vurduğunu söyledi. “İsrail yönetimi, barışla arasına kalın duvarlar örmeye devam ediyor,” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den taziye ve uluslararası çağrı

Açıklamasında İran halkına taziyelerini ileten Altun, “Türkiye olarak bu menfur saldırıyı telin ediyoruz. Hayatını kaybeden basın mensupları için başsağlığı diliyoruz,” dedi. Altun ayrıca, İsrail’in bölgede artan saldırganlığına karşı uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

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