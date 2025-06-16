BIST 9.350
DOLAR 39,36
EURO 45,56
ALTIN 4.286,48
HABER /  DÜNYA

İtalya'da liselerde öğrencilerin cep telefonu kullanması yasaklandı

İtalya'da liselerde öğrencilerin cep telefonu kullanması yasaklandı

İtalya'da gelecek eğitim öğretim yılından itibaren lise öğrencilerinin derslerde ve genel olarak okul saatleri içinde cep telefonu kullanmasını yasaklayan bir genelge yayımlandı.

Abone ol

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara'nın imzaladığı genelge, daha önce ilkokul öğrencilerini kapsayan; derslerde ve genel olarak okul saatleri içinde cep telefonu kullanma yasağını, gelecek yıldan itibaren lise öğrencilerini de içine alacak şekilde genişletti.

Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, yaptığı açıklamada, "Bu müdahale artık acil görünüyor. Bu müdahale, bilimsel araştırmaların da açıkça ortaya koyduğu üzere, akıllı telefonların aşırı ya da yanlış kullanımının ergenlerin sağlığı, refahı ve okul performansı üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında artık ertelenemez hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Valditara, giderek artan sayıda araştırmanın ve de uluslararası kuruluşun "endişe verici eğilimlerle mücadele edecek politikaların gerekliliğini ortaya koyduğunu" savundu.

İlkokuldan liseye kadar cep telefonu, istisnai olarak sadece engelli ya da özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için bir destek aracı olarak öngörülmesi halinde veya gerekçeli kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda izinli şekilde kullanılabilecek.

Okullarda cep telefonu kullanımı yine benzer şekilde, okulun eğitim müfredatı çerçevesinde, bilişim ve telekomünikasyon alanlarına yönelik teknik eğitim programlarında gerekli olduğu durumlarda serbest olacak.

Bakan Valditara, Temmuz 2024'te çıkardığı genelgeyle 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere ilkokuldan ortaokula kadar cep telefonlarının okullarda ve sınıflarda kullanılmasını yasaklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan bir transfer daha! Resmi imza atıldı
Galatasaray'dan bir transfer daha! Resmi imza atıldı
THY, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan yolcularına tanınan hakları uzattı
THY, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan yolcularına tanınan hakları uzattı
İsrailli yayıncıdan İran için dikkat çeken yorum: Sadece konuşuyor...
İsrailli yayıncıdan İran için dikkat çeken yorum: Sadece konuşuyor...
ABD'den vatandaşlarına: İran'ı terk edin
ABD'den vatandaşlarına: İran'ı terk edin
Trump: Uzun süredir İsrail'i güçlü bir şekilde destekliyoruz
Trump: Uzun süredir İsrail'i güçlü bir şekilde destekliyoruz
Bakan Fidan ve Al Nahyan'dan kritik telefon görüşmesi
Bakan Fidan ve Al Nahyan'dan kritik telefon görüşmesi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail açıklaması
Netanyahu'dan şoke eden açıklama: Savaşın bitmesi için Hamaney ölmeli
Netanyahu'dan şoke eden açıklama: Savaşın bitmesi için Hamaney ölmeli
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı! Sığınaklara gidin uyarısı!
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı! Sığınaklara gidin uyarısı!
Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu
Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu
İran'dan İsrail'e: Tel Aviv'i boşaltın, tarihin en büyüğü olacak
İran'dan İsrail'e: Tel Aviv'i boşaltın, tarihin en büyüğü olacak
Vergi paketi Meclis'e geldi! ÖTV matrahları güncelleniyor!
Vergi paketi Meclis'e geldi! ÖTV matrahları güncelleniyor!