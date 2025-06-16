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Beşiktaş’ta 'şampiyonluk alameti' gerçekleşti

Beşiktaş’ta 'şampiyonluk alameti' gerçekleşti

Beşiktaş’ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi’nin ikiz babası olacağı haberi, siyah-beyazlı taraftarlar arasında “şampiyonluk alameti” olarak yorumlandı. Daha önceki dört şampiyonlukta da takım oyun

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Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi, baba olmaya hazırlanıyor. Arnavut yıldız, ikiz babası olacak.

Beşiktaş'ın 2008, 2016, 2017 ve 2021 yıllarındaki şampiyonluklarında takım içindeki futbolculardan birisinin o yıl ikiz bebek sahibi olduğu ortaya çıktı.

SON 4 ŞAMPİYONLUK BÖYLE GELDİ

Siyah-beyazlı ekibin 2008 şampiyonluğunda Alman yıldızı Fabian Ernst, ikiz bebek sahibi olmuştu. 2016 yılındaki şampiyonlukta Jose Sosa, 2017'de Fabri ve 2021'de Cyle Larin ikiz bebek sahibi oldu.

Beşiktaş’ta 'şampiyonluk alameti' gerçekleşti - Resim: 0

Muçi'nin ikiz bebeğinin olacak olması Beşiktaşlılar tarafından şampiyonluk alameti olarak gösterildi ve sosyal medyada gündem oldu.

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