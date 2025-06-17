İsrail polisi Hayfa'da TRT Arapça'nın ekipmanlarına el koydu

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in İsrail polisi ve istihbaratına yabancı televizyonların canlı yayınlarını engellemesi talimatının ardından polis Hayfa'da TRT Arapça'nın da aralarında yer aldığı televizyon ekiplerinin kaldığı noktalara baskın düzenledi, ekipmanlarına el koydu.

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İsrail polisinden yapılan açıklamada, Bakan Ben-Gvir'in "sıfır tolerans" direktifleri doğrultusunda ihbar üzerine polisin bir hotelde "Hayfa'da limana doğru kameralarını doğrultan kişilerin odasına baskın düzenlediği" belirtildi.

Açıklamada, ekipmanlarına el konulan gazetecilerin ifade vermeye çağrıldığı kaydedildi.

Öte yandan, TRT Arapça televizyonu ve Dubai merkezli el-Gad kanalı, Hayfa'da ekiplerinin kaldığı noktaların İsrail polisi tarafından basıldığını duyurdu.

Ben-Gvir'den "devlet güvenliğini tehlikeye sokan televizyon kanallarına baskı" çağrısı

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) "devlet güvenliğini tehlikeye sokan yabancı televizyon yayınlarına karşı harekete geçme çağrısı" yapmıştı.

İsrail ordusunun İran'dan gelen saldırılar boyunca "İran'ın saldırılarını isabetli hale getirmesini engellemek için" sansür kuralları yayınladığını aktaran Ben-Gvir, bazı televizyon kanallarının isabet eden noktaları canlı olarak yayınladığını, bu nedenle "suç işlediklerini" savunmuştu.

Ben-Gvir, polise yabancı televizyon kanallarına karşı harekete geçme talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran'dan 15 Haziran sabaha karşı düzenlenen saldırıda Hayfa'daki petrol rafinerisi tesisine füze isabet etmiş, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun bu anları canlı yayınlaması İsrail basınında tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, İran’ın misilleme füze saldırısında hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştu.