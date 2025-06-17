BIST 9.350
DOLAR 39,37
EURO 45,59
ALTIN 4.297,45
HABER /  DÜNYA

İsrail polisi Hayfa'da TRT Arapça'nın ekipmanlarına el koydu

İsrail polisi Hayfa'da TRT Arapça'nın ekipmanlarına el koydu

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in İsrail polisi ve istihbaratına yabancı televizyonların canlı yayınlarını engellemesi talimatının ardından polis Hayfa'da TRT Arapça'nın da aralarında yer aldığı televizyon ekiplerinin kaldığı noktalara baskın düzenledi, ekipmanlarına el koydu.

Abone ol

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Bakan Ben-Gvir'in "sıfır tolerans" direktifleri doğrultusunda ihbar üzerine polisin bir hotelde "Hayfa'da limana doğru kameralarını doğrultan kişilerin odasına baskın düzenlediği" belirtildi.

Açıklamada, ekipmanlarına el konulan gazetecilerin ifade vermeye çağrıldığı kaydedildi.

Öte yandan, TRT Arapça televizyonu ve Dubai merkezli el-Gad kanalı, Hayfa'da ekiplerinin kaldığı noktaların İsrail polisi tarafından basıldığını duyurdu.

Ben-Gvir'den "devlet güvenliğini tehlikeye sokan televizyon kanallarına baskı" çağrısı

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) "devlet güvenliğini tehlikeye sokan yabancı televizyon yayınlarına karşı harekete geçme çağrısı" yapmıştı.

İsrail ordusunun İran'dan gelen saldırılar boyunca "İran'ın saldırılarını isabetli hale getirmesini engellemek için" sansür kuralları yayınladığını aktaran Ben-Gvir, bazı televizyon kanallarının isabet eden noktaları canlı olarak yayınladığını, bu nedenle "suç işlediklerini" savunmuştu.

Ben-Gvir, polise yabancı televizyon kanallarına karşı harekete geçme talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran'dan 15 Haziran sabaha karşı düzenlenen saldırıda Hayfa'daki petrol rafinerisi tesisine füze isabet etmiş, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun bu anları canlı yayınlaması İsrail basınında tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, İran’ın misilleme füze saldırısında hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilecik'te 51 yaşındaki kadının şüpheli ölümü
Bilecik'te 51 yaşındaki kadının şüpheli ölümü
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni gözaltına alındı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni gözaltına alındı
21 Arap ve İslam ülkesi, İsrail'in İran'a saldırılarını kınadı
21 Arap ve İslam ülkesi, İsrail'in İran'a saldırılarını kınadı
G7 zirvesinden erken ayrılan ABD Başkanı Trump: Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli
G7 zirvesinden erken ayrılan ABD Başkanı Trump: Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı
Trump’tan dikkat çeken İran mesajı: İmzalamazsa aptalca olur
Trump’tan dikkat çeken İran mesajı: İmzalamazsa aptalca olur
Barış Manço'nun kardeşi hayatını kaybetti
Barış Manço'nun kardeşi hayatını kaybetti
İsrail'in Kanal 14 televizyonu yayın sırasında hacklendi
İsrail'in Kanal 14 televizyonu yayın sırasında hacklendi
Feti Yıldız’dan İmamoğlu sloganlarına tepki: Eskiden mahcup olurlardı...
Feti Yıldız’dan İmamoğlu sloganlarına tepki: Eskiden mahcup olurlardı...
İran, İsrail televizyonlarına "tahliye" uyarısı yaptı
İran, İsrail televizyonlarına "tahliye" uyarısı yaptı
Kılıçdaroğlu'nun avukatından Özgür Özel'e 'kurultay' yalanlaması
Kılıçdaroğlu'nun avukatından Özgür Özel'e 'kurultay' yalanlaması
Altun’dan İsrail’e sert tepki: Medya kuruluşunu vurmak katliamdır
Altun’dan İsrail’e sert tepki: Medya kuruluşunu vurmak katliamdır